¡Puro cero! Clavadistas rusos obtienen la peor calificación en Tokio 2020

Los rusos se fueron al fondo de la tabla; terminaron ocupando el octavo lugar en la gráfica de evaluaciones.

TOKIO.— Rusia es una nación que siempre logra destacar, pero en esta ocasión hubiera sido mejor pasar desapercibidos, pues un par de clavadistas rusos se convirtieron en noticia tras obtener puro cero al competir en el trampolín de tres metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los atletas desataron los comentarios de internautas, quienes se mostraron asombrados al ver la calificación que obtuvieron en la justa olímpica.

Evgenii Kuznetsov y Nikita Shleikher se han convertido en los atletas que obtuvieron la peor calificación en la justa olímpica, pues tras una serie de errores que tuvieron los deportistas rusos, los jueces los calificaron con cero en la categoría de clavados sincronizados.

La pareja que competían por la medalla de bronce recibió un castigo en su quinto ronda de clavados. Pero fue en la última ejecución en la que realizaron una presentación que estaba falta de sincronización. En un vídeo que circula en redes se muestra a los atletas salir de la piscina para ver el tablero de calificaciones en el que se observan los ceros en ejecución y sincronización.

Evgeni Kuznetsov and Nikita Shleikher from #ROC just tanked and got a 0 💀 #Swimming #競泳 pic.twitter.com/6TafFjgWiI