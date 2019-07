Que deje el boxeo

Chávez Jr. se sincera con su hermano Omar

Julio César Chávez Jr. le envió un mensaje a su hermano menor Omar, quien el sábado cayó por decisión unánime ante Oziel Santoyo, siendo la tercera derrotas de los cinco últimos combates.

“Estoy triste porque él, no da lo mejor de él, si no pone el corazón arriba del ring, eso se nota, se nota cuando alguien pelea por… nunca se lo he dicho a mi hermano, pero cuando uno pelea por dinero, porque lógicamente es un negocio el boxeo”.

“No es lo mismo que pelear para ser el mejor, eso se nota o se nos nota, cuando uno está mal preparado”, comentó Chávez Jr., en sus historias de Instagram.

“A mí me gustaría que ya no peleara, que se prepare, que entrene, que se discipline en su vida, como persona y que después se discipline un poquito, que escuche, entonces ya estaría listo para tomar otra vez la carrera de boxeador”.