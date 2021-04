¡Que nos dure el gusto!

Yasiel Puig

Gaspar Silveira

¿Va a ganar la Liga Mexicana con la llegada de peloteros como Yasiel Puig, Bartolo Colón y Adrián González?

Deportivamente, sin duda, hasta que dure el gusto. Porque todos sabemos que estarán en la Liga Mexicana con el teléfono en la mano esperando llamados para volver a Grandes Ligas. Es su meta inicial.

Económicamente, tal vez no sea muy sano.

No, porque romperán un esquema que, aunque la mayoría de los equipos no respetan, ahora estará desproporcionado. El famoso tope salarial que existe en papeles, no podrá mantenerse con figuras así, que algunos clubes podrán pagar, pero otros, definitivamente no están cerca ni remotamente de tener. La diferencia entre grandes y chicos se verá muy pronto en la LMB.

Puig, lo publicamos en el Diario ayer, viene por un salario de 13 mil dólares mensuales más “patrocinios”. ¿Están autorizados esos “patrocinios”?

En 2019, cuando Monclova armó su megatrabuco para coronarse, tenían peloteros de Grandes Ligas (Chris Carter y Erick Aybar, por mencionar a dos), que evidentemente no cobraban 15 mil dólares. Se hablaba de cantidades de hasta 30 mil.

Será desproporcionado todo, de forma especial en esta época de crisis sanitaria por el coronavirus, porque los estadios tendrán aficionados presenciales, pero con afluencia reducida. Entonces, si no es por esos bonos de “patrocinadores” y respaldo de los gobiernos, no se podrá costear este deporte-espectáculo que ha venido relativamente a la baja.

¿Y si luego de tanto alebresto por su llegada, consiguen contratos en otros lados y se van? Pues ni modo, a soñar que los tuvimos.

La LMB ya tuvo varios momentos con esas situaciones. La más brillante, cuando Jorge Pasquel (abuelo de Bernardo Pasquel, presidente del Águila), trajo a 150 de los mejores peloteros para su equipo, los Azules, y otros equipos como presidente de la Liga. Estrellas grandiosas como Satchel Paige, Joshua Gibson y Monte Irvin engalanaron al béisbol mexicano con el dinero de Pasquel.

Pero nuestro peso, de forma especial, no puede competir con el dólar. Pensar en astros así año con año será un sueño guajiro.

Deportivamente, pueden ser positivos. Financieramente, para unos sí, para otros no. Pero, definitivamente, bienvenidos. Algo bueno debe tener todo este boom que la Mexicana ha despertado con esas estrellas que deben brillar a partir de ya, especialmente después de la crisis de 2020.