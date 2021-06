Desdibujados, los Leones se ven mal en la quinta entrada: Oaxaca anota ocho carreras

“¡Que paren esa masacre!”, se escuchó a todo pulmón.

Definitivamente que, al menos en los años recientes, los aficionados yucatecos no estaban acostumbrados a ver a su equipo, al equipo insignia del deporte local, pasar por ratos de inestabilidad como los que viven en esta etapa de la temporada 2021 los Leones de Yucatán.

Por ello el grito de un iracundo aficionado anoche en la quinta entrada, en la que 13 bateadores de los Guerreros de Oaxaca desfilaron por la caja para fabricar un racimo de ocho anotaciones. Una media entrada que duró más de media hora de una pobre exhibición que ofrecieron los Leones.

Los melenudos fueron borrados por completo del diamante. Sus bateadores, aniquilados por un cuerpo de pitcheo que se portó de forma más que dominante, y sus serpentineros, francamente mal. La joya de los selváticos era su departamento de serpentinas, pero parece que la malaria llegó también a esa zona clave.

Los Leones conectaron su primer hit en la quinta entrada. La noche anterior se quedaron con una carrera y otra vez se vieron silenciados a la ofensiva.

Otro aficionado recriminó el que haya jugadores en el terreno de juego que no están respondiendo con el bate. También se dejó escuchar el señalamiento del por qué siguen ausentes del line up Jonathan Jones, fuera desde la tercera semana, y José Juan Aguilar, que en esta semana no ha tenido actividad. No se sabe si por estar lesionados o alguna otra situación de béisbol.

Los Leones entraron al juego de anoche empatados en el último sitio de bateo colectivo (.251, junto con los Tigres de Quintana Roo), y en pitcheo, en segundo sitio (3.41 de carreras limpias admitidas), que seguramente subirá tras la pálida actuación de anoche. No se encuentra un punto medio entre ambos renglones para que puedan caminar estables.

El desfile del mánager interino Juan Francisco Rodríguez en la quinta parecía no terminar. Cuando le aplicaron la grúa a Dalton Rodríguez, el abridor, entró al rescate Jonás Garibay, pero el preseleccionado nacional estuvo muy mal, elevando su efectividad de 7.50 a 12.79, con cuatro carreras admitidas.

¿Dónde están los lanzadores yucatecos que se partieron el lomo en la pretemporada? Seguramente harían al menos un papel más decoroso que el que se vio anoche.— Gaspar Silveira