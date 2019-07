Quedaron definidas las Semifinales de Wimbledon 2019

MÉXICO.—Roger Federer y Rafael Nadal se volverán a enfrentar en Wimbledon en el enfrentamiento número 40 de su increíble rivalidad y por primera vez en el All England Club desde aquella final memorable de 2008.

“Ha pasado mucho tiempo”, dijo Nadal.

Ambos accedieron a la semifinal en la que todo el mundo ha estado pensando desde el sorteo del torneo superando un difícil primer set el miércoles.

Una victoria por 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 sobre Kei Nishikori le dio al segundo cabeza de serie Federer su centesimo triunfo en el All England Club, el primer hombre en alcanzar esa cantidad en un sólo torneo de Grand Slam.

Al poco tiempo de que ese partido culminó en la Cancha Central, el tercer preclasificado Nadal superó 7-5, 6-2, 6-2 a Sam Querrey en la cancha número uno.

La otra semifinal del viernes atraerá menos atención: El número uno del escalafón mundial Novak Djokovic contra el 23er cabeza de serie Roberto Bautista Agut, quien no había llegado tan lejos en un major.

Con miras a lo que le depara el torneo, Federer dijo: “Obviamente sé que la gente siempre va a exagerarla”, en relación con su rivalidad con Nadal.

Y, ¿por qué no deberían de hacerlo? Después de todo, estos son dos de los mejores tenistas de la historia y los que más títulos de Grand Slam poseen.

De los 20 trofeos de Federer, una cantidad récord de ocho son de Wimbledon.

En tanto, de los 18 campeonatos de Nadal, 12 se produjeron en el Abierto de Francia, donde eliminó a Federer en las semifinales el mes pesado.

