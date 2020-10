Quen cierra un ciclo en la portería

El campechano se retira; preparar arqueros, la meta

Román Quen presenta un largo palmarés que, después de revisarlo, puede decirle: ¡Misión cumplida!

Y el campechano más participativo en el balompié yucateco decidió que se va de las canchas como arquero, tras una carrera de casi veinte calendarios, entre sus años como profesional y muchas temporadas como portero en clubes de la Liga Estatal de Primera Fuerza.

No es la edad, por un lado. Es la experiencia propia la que le señaló la hora de colgar los guantes de manera competitiva.

“La edad no me ha pesado para seguir jugando”, cuenta el “Quencho”, quien con 42 años seguía jugando al más alto nivel en la Liga Estatal de Primera Fuerza. La temporada pasada defendió los colores del Real Ermita, que estaban metidos en la pelea por los primeros puestos, con aspiraciones de llegar al campeonato.

Y da sus razones, en interesante charla con el Diario: “Me siento entero, pero ya los equipos prefieren gente más joven en la portería y eso es bueno porque le dan oportunidades a los nuevos porteros que vienen trabajando por una oportunidad en la Liga Estatal”.

“Por ello siento que estamos en el mejor momento de decir adiós en una de las mejores ligas muy competitivas de todo el país”.

La de portero quizá sea la posición más complicada e ingrata. Ejemplos muy grandes se viven bajo los tres palos, pues los porteros titulares de experiencia son durables, y muchas veces los suplentes pasan años y años esperando por una oportunidad que no llega.

“Es correcto eso. Mientras otros equipos buscan la seguridad y la confianza con porteros con experiencia, hay muchos (arqueros) que trajaban fuerte por un lugar. Y creo que ya es hora de creer en la gente joven, los muchachos van a crecer recibiendo oportunidades, solo los minutos de vuelo te van a dar experiencia”.

Y, como con una desviada salvadora, indica: “Un suplente trabaja el doble que un titular, pero como te digo, muchos tienen miedo de dar oportunidad a los chavos y prefieren la experiencia”.

Román Guadalupe Quen Pereyra se retira dejando detrás suyo un amplio historial. Jugó desde niño ganándose puesto a puesto, brincó a Tercera División, luego a Segunda y llegó a Liga de Ascenso. Con las oportunidades cerradas en el profesionalismo, bajó al balompié semiprofesional, que no fue algo de menor calidad, pues él considera que haber aterrizado en la Liga Estatal de Primera Fuerza fue estar en una de las ligas más competitivas del país.

En el máximo circuito yucateco jugó 14 años como titular. Y de allá sacó otra línea de acción, que incluso le llevaron a ser representante de Yucatán en torneos de selecciones.

Sólo le faltó algo en su despedida. “La verdad me faltó retirarme con otro campeonato, ese era mi objetivo, pero por el cruce de la pandemia, pues, no se pudo lograr. Me voy contento tras lograr el éxito en cada uno de los equipos que defendí”, afirma. “Gracias a Dios no hubo ni un descenso con ni un equipo, y sí pude salvar a uno, en el último partido contra un gran club, que era Cuervos de Conkal, que venía de líder y si se perdía se descendía. Se logró un empate que permitió que la ficha continúe en la Liga de Primera Estatal”.

Y de sus intervenciones vistiendo la playera de Yucatán, fue parte de dos selecciones, una de ellas con el campeonato y otra con un segundo lugar, ambas cuando estuvo al frente Roberto López, un directivo “al que señaló como buen amigo y que en paz descanse, que me permitió estar al lado de futbolistas de gran nivel”.

Una buena carrera, sin duda, la de “Quencho” o “Campeche”, como le dicen.

“Así cuando llegó el ciclo profesional, así llega ahora éste, con mucho éxito en una carrera que no dura mucho, a la que llegar es muy fácil, pero mantenerte es lo complicado. Y solo estás ahí si trabajas día a día y en cada partido, dando buen rendimiento y mejores resultados”, expresa.

Ahora, lo que tiene en mente es algo que ha hecho siempre: seguir trabajando intensamente. “Me enfocaré en otras metas, me gustaría poder dirigir y, por qué no, regresar en otra faceta al fútbol yucateco, al cual le estoy muy agradecido por todo las oportunidades, por creer en un campechano para defender la portería de 13 equipos y de sus selecciones estatales... Y enfocarme a mi familia, que de igual modo es un gran respaldo, y por estar viajando cada fin de semana dejé muchos momentos que ahora pienso disfrutar con ella”.— Gaspar Silveira