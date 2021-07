Quién es Cristofer Benitez el precursor de la gimnasia rítmica masculina

Para Cristofer Benitez los ataques homofóbicos como gimnasta rítmico es una constante en sus presentaciones. De hecho, en entrevista para los medios de España, su país, destaca que la mayoría de esos comentarios han sido por parte de rusos debido a sus políticas.

Así que para el atleta no fue una sorpresa cuando la medallista olímpica en patinaje sobre hielo, Tatiana Navka; tomó uno de sus vídeos y lo publicó en su cuenta de Instagram para criticar el “progreso de occidente”.

Cristofer Benitez lleva 17 años en las competencias de gimnasia rítmica masculina, en las que incursionó en 2004, gracias a la apertura de España por impulsar esta disciplina que lo ha llevado a participar en justas como el Campeonato de Canarias de Gimnasia Rítmica, el Campeonato Nacional Base de Conjuntos y la Copa Reina. Su labor lo ha llevado también a convertirse en entrenador del Club Evangim, informa el portal Homosensual.

En respuesta a las críticas que recibió de la deportista rusa, el gimnasta retomó el mismo vídeo de su presentación y tras otra publicación en Instagram que tituló “Siempre libre”, declaró:

“La maldad está en los ojos del que mira y no en el corazón del que ama… He luchado, lucho y lucharé por algo que no hace daño a nadie, por algo que me tiene enamorado”.