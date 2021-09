¿Quién es Jeanette Zacarías? El box noquea sus sueños de gloria

¿Quién es Jeanette Zacarías? En el boxeo intentó alcanzar fama, gloria y dinero, pero en un cuadrilátero se acabaron sus sueños e ilusiones.

Jeanette Zacarías Zapata es la boxeadora mexicana que perdió su última batalla en los cuadriláteros, y ante su rival más insensible y despiadado, la muerte.

Como dio a conocer Grupo Megamedia, la pugilista perdió la vida después de varios días en coma, luego de la golpiza que le propinó la canadiense Marie-Pier Houle en una función que se efectuó en el IGA Stadium de Montreal, Canadá.

Puedes seguir leyendo: VÍDEO: Boxeadora Jeanette Zacarías, noqueada en pelea, lucha por su vida

Se le conocía como “La Chiquitaboom” en el medio donde incursionó en México de la mano de Yvon Michel su promotor que la llevó por primera vez a un enfrentamiento en tierras extranjeras.

Aguascalientes vio nacer a Jeanette hace 18 años, pero en Canadá “con gran tristeza y tormento se supo que falleció el jueves 2 de septiembre a las 3:45 de la tarde”, según un comunicado en francés que compartió Michel.

La joven hidrocálida nació en 2003 y muy joven comenzó a explorar el difícil mundo del boxeo.

A los 15 años de edad, el 27 de enero de 2018, debutó a nivel profesional en la categoría de peso wélter, donde rápidamente consiguió dos victorias.

Todo parecía prometedor para Jeanette Zacarías, pero tuvo altibajos y tropiezos, cuatro derrotas en total, tres por nócaut, pero la del 28 de agosto pasado fue la última.

En el prólogo de la que sería su postrera actuación en el cuadrilátero, la pugilista peleó en mayo de este 2021, encuentro en el que sufrió su tercera derrota por la vía del cloroformo.

Con tres años de experiencia en una carrera que apenas despegaba, la pandemia de Covid-19 obligó a Jeanette a estar inactiva, y volvió a los encordados hace cinco meses.

En el combate de hace cinco meses, en mayo, que perdió por nócaut, la boxeadora aparentemente no tuvo secuelas graves... tres meses después todo terminó para ella.

Después de la impactante derrota por nócaut ante la boxeadora canadiense, Jeanette permaneció cinco días en coma en un hospital de Quebec.

Su esposo, Jovanni Martínez estuvo a su lado hasta los últimos momentos. Ahora está devastado por el trágico suceso, al igual que la familia y amigos de Jeanette.

A pesar de que intentó superar los efectos de los golpes de su rival, de la vida, los médicos decidieron sedarla para que su cerebro no trabajara de más.

En este proceso, Jeanette entró en un coma del que ya nunca más salió y el jueves 2 de septiembre pasado partió de este mundo, quizás aún con ese sueño juvenil de conquistar un campeonato, de lograr la gloria...

La boxeadora canadiense Marie-Pier Houle, quien noqueó a Jeanette, dedicó en sus redes sociales un mensaje en el que se refiere a la pugilista mexicana.

La oficina del forense provincial de Québec, Canadá, informó que investigará el caso de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías, y las causas de las lesiones que sufrió en el combate del fin de semana pasado en Montreal.

Nos pensées accompagnent la famille et les proches de la boxeuse Jeanette Zacarias Zapata. @CoronerQuebec procédera à une investigation sur les causes probables et les circonstances ayant mené au décès de l’athlète.