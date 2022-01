CIUDAD DE MÉXICO.— Jorge Meré arribó a México este martes 18 de enero para convertirse en el nuevo futbolista del América. El central español ya fue anunciado y de inmediato se integró a los trabajos de Santiago Solari. El defensa ibérico de 24 años llega al 'Nido' procedente del Colonia de la Bundesliga.

Por su parte, las Águilas del América hicieron oficial su contratación con un emotivo vídeo en el que Álvaro Fidalgo, un amigo de la infancia, le daba la bienvenida a Jorge.

🇪🇸➡️🇩🇪🛬🇲🇽🦅

Jorge Meré bienvenido a las Águilas

𝕁𝕦𝕟𝕥𝕠𝕤 𝕊𝕠𝕞𝕠𝕤 𝔸𝕞é𝕣𝕚𝕔𝕒

#MeréEsÁguila pic.twitter.com/1uxXRkrPA1 — Club América (@ClubAmerica) January 18, 2022

A su llega a México, el futbolista español en su primer contacto con la prensa que desde muy temprano se dio cita para esperar al defensor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se limitó a asegurar que estaba "Muy contento, gracias".

Meré, quien tenía casi cinco años jugando en la Primera División de Alemania ahora usará el #22 el dorsal. Sin embargo, la afición mexicana no lo verá en la cancha el próximo sábado 22 cuando las Águilas se midan ante el Atlas en el Azteca.

¿Quién es Jorge Meré, nuevo refuerzo del América para el Clausura 2022?

Jorge Meré se formó en las Fuerzas Básicas de Sporting de Gijón y debutó en el primer equipo en 2015.

En LaLiga, Meré disputó 56 partidos, su buen desempeñó le valió que el Colonia lo fichara en el 2017 y en la Bundesliga sumó dos goles y una asistencia en 56 compromisos.

El español inició la presente campaña siendo titular, pero entre la fecha 9 y la 14 hiló seis partidos consecutivos sin jugar en el campeonato de Alemania. La actividad del central ibérico con el Colonia en los últimos tres meses se limitó a 93 minutos (90 minutos en la Copa de Alemania y tres minutos en la Bundesliga). El español no participó en los últimos cuatro partidos del club alemán.

En total, Meré llega a la Liga MX con nueve compromisos jugados en la campaña.

La competencia de Meré en las Águilas por el puesto titular será Bruno Valdez, Sebastián Cáceres y Jordan Silva con Solari motivado a convertirlo en referente de la zaga.

¿De cuánto tiempo es el contrato de Jorge Meré?

De acuerdo a Rodrigo Fáez de ESPN, Jorge Meré firmará por las próximas tres temporadas con las Águilas.