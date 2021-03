¿Quién es la mujer de 118 años que llevará la antorcha olímpica de Tokio?

Todo el mundo conoce la historia de Kane Tanaka, la persona viva más anciana del mundo.

A sus 118 años se prepara para ser protagonista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Kane llevará la antorcha olímpica el próximo mes de mayo cuando pase por su provincia en Japón.

Debido a la pandemia del coronavirus, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

At 118 years old, Kane Tanaka is set to become the oldest person ever to carry the Olympic torch. @Blake_EssigCNN talks with Tanaka and her family about Kane’s life and the honor of being able to carry the Olympic torch. https://t.co/hbrG9wPgy8