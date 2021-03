Quién es Robin Arzón, la instructora que llevó su embarazo al extremo

La instructora fitness Robin Arzón y su esposo Drew Butler acaban de recibir a su primogénita Athena Amelia Arzón-Butler, a quien se refieren como “una diosa guerrera”.

"Nos sentimos tan bendecidos y agradecidos de que finalmente esté aquí y no podemos esperar para embarcarse en este próximo capítulo y continuar construyendo un legado notable con el miembro más nuevo de nuestro Wolfpack ", señala en una entrevista exclusiva para la revista People , en referencia al programa de entrenamiento que lleva con su esposo.

La mujer de 38 años compartió a través de redes sociales el nacimiento de su primera hija, la cual se da en medio de una ola de críticas durante su embarazo, debido a que Robin no abandonó sus duros entrenamientos de Pelotón, que incluyen bicicleta y levantamiento de mancuernas.

De hecho, la también maratonista aprovechó su embarazo para realizar un programa de ejercicios prenatales, en los que buscaba demostrar que las mujeres pueden continuar con una actividad física intensa, sin poner en riesgo su embarazo. Según explicó, su intención era inspirar a más mujeres a mantenerse en forma durante este proceso.

“Siento que la conversación sobre el embarazo, especialmente un embarazo que aspira a estar en forma, es: ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y no creo en comenzar desde un lugar de carencias y limitaciones”, señaló a la misma revista, explicando el por qué no renunció a su rutina de ejercicios.