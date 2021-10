Quién es Zayn Ali Salman, el niño fichado por el Arsenal

CIUDAD DE MÉXICO.- Zayn Ali Salman es un niño de cinco años reclutado recientemente por el Arsenal, tras verlo jugar por algunos partidos en su escuela.

Ali Salman es ahora el jugador más joven en la historia del club en ser contratado. Ahora se incorporará a la preacademia profesional del conjunto Gunner; luego de demostrar una habilidad muy destacada en varios vídeos que se han hecho virales en redes sociales.

"Tiene un equilibro increíble desde que era un niño pequeño, aunque en realidad lo sigue siendo . Al Arsenal no le ha importado en lo más mínimo su edad , ya que consideran que tiene mucho potencial", comentó el padre de Zayn para la BBC.

Además, un entrenador aceptó que siempre ha jugado con niños dos o tres años mayores, ya que superaba notoriamente a los de su edad.

"Le hicimos jugar con niños de su edad, de entre 4 y 6 años, pero ya los superaba a todos. Era más rápido, tenía mejor disposición en el campo, golpeaba y pasaba la pelota mucho mejor que los demás… Así que hablé con su padre, ya que Zayn quería intentarlo con niños más mayores. Fue ahí cuando me dije ¿por qué no?".