¿Quién ganará el Súper Bowl 2021? Delfín oráculo ya eligió al equipo

MÉXICO.- El delfín Nicholas, famoso por acertar con sus predicciones, ya hizo su pronóstico de quién será el ganador en este Super Bowl 2021 entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers.

El delfín tiene 18 años y vive en el Clearwater Marine Aquarium, aunque este lugar está en la bahía de Tampa, el delfín Nicholas predijo que los ganadores no serán los locales sino los Chiefs.

En el vídeo que compartió el acuario se ve al animal nadar hacia las pelotas que sostiene su cuidadora, en donde Nicholas recoge con la nariz la de los Chiefs.

Nick has made his pick! Going into the big game with a six-game winning streak, he selected the Kansas City Chiefs! Don't worry, Tampa Bay, Winter has picked the Bucs to win and we are all still rooting for our hometown team! pic.twitter.com/ufuPlDeP1p