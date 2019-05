“Quién los invitó” dijo el Canelo a la prensa en bautizo de su hijo

Saúl Adiel es el primer hijo varón del boxeador.- Foto: Instagram Saúl Adiel es fruto del romance entre el Canelo y la empresaria Nelda Sepúlveda.- Foto: Instagram En Instagram se difundieron hasta las invitaciones del evento.- Foto: Instagram La fiesta tuvo temática circense.- Foto: Instagram En pocas ocasiones el boxeador ha compartido fotografías con su hijo.- Foto: Instagram Saúl Adiel es el único hijo varón del Canelo.- Foto: Instagram La temática del bautizo fue circense.- Foto: Instagram El bautizo se realizó en Guadalajara.- Foto: Instagram Pocas fotografías del bautizo se filtraron en redes.- Foto: Instagram ❮ ❯

Saúl “El Canelo” Álvarez festejó el bautizo de su hijo Saul el fin de semana y al ver a la prensa a las afueras del evento optó por correrlos del lugar.

“Con el respeto que se merecen, no se quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gusta este tipo de cosas”, dijo el boxeador al bajar de su automóvil e ingresar a la iglesia.

Los reporteros intentaron cuestionarlo acerca del bautizo, sin embargo el Canelo no dio ninguna declaración. “Muchas gracias, pero no, no es de mi agrado”, fueron sus únicas declaraciones.

El bautizo se realizó en Guadalajara con temática circense y según la revista “Quién”, fue amenizado por el cantante Remmy Valenzuela.

Entre los invitados al evento, estuvo Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit quien compartió una fotografía con el boxeador y su hijo.