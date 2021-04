Quiénes se irían de Tigres con la salida del ''Tuca'' Ferretti

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Ricardo ''Tuca'' Ferretti conformó su salida de Tigres, al término del Guard1anes 2021; se augura una posible desbandada en la organización felina. Y no será de jugadores.

Según se sabe los futbolistas que se quieran ir, tendrán que pagar cláusula de rescisión, gratis no, en todo caso el único que tiene las puertas abiertas, es Guido Pizarro.

Tras la salida de ''Tuca'' Ferreti del club Tigres, es posible que exista una desbandada, pero no necesariamente de jugadores. Foto de referencia

Es obvio que con el "Tuca" se irán sus eternos asesores técnicos: Miguel Mejía Barón y Hugo Hernández, su preparador físico Guillermo Orta, mientras que en el aire están los auxiliares de banca: Juninho y Marco Antonio "Chima" Ruiz.

Pero quién se iría no solo por ser parte del equipo Ferretti, sino porque las cuentas no salen, es Antonio Sancho. El director deportivo, quien operaba como mano derecha del exdirigente Miguel Ángel Garza, en cuestión de contratación no solo de jugadores sino con marcas patrocinadoras que ha presentado informes no muy claros en cuestión de dinero al consejo de Cémex. Eso dicen. Se vienen muchos cambios en Tigres.