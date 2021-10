¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro? Aquí la lista completa

La revista francesa France Football reveló a los 30 futbolistas que son candidatos al Balón de Oro.

Entre los seleccionados aparecen los máximos ganadores de este premio, Lionel Messi que tiene seis y Cristiano Ronaldo que ya consiguió cinco.

And the last nominees for the 2021 #ballondor are… 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 🇪🇸 Gerard Moreno 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden 🇫🇷 Kylian Mbappé 🇺🇾 Luis Suárez pic.twitter.com/akbkYSspYt

De igual forma aparecen jugadores que destacan con sus clubes como: Benzema, Mbappé, Haaland y Lewandowski, entre otros.

Previo al anunció oficial se filtró una imagen con la lista de los 30 jugadores que se disputarán el Balón de Oro son: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

También, Neymar, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Mohamed Salah, Luis Suárez, Romelu Lukaku

César Azpilicueta, Giorgio Chiellini, Nicolo Barella y Leonardo Bonucci.

Además, Bruno Fernandes, Rubén Dias, Pedri, N’Golo Kanté, Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Jorginho, Lautaro Martínez, Raheem Sterling, Simon Kjaer, Riyad Mahrez, Gerard Moreno y Mason Mount.

