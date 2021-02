Rafa Nadal no estará en el Abierto de Acapulco, el mismo lo confirma

GUERRERO.— Rafael Nadal confirmó que no asistirá al Abierto de Acapulco y se disculpó por su ausencia.

El certamen acapulqueño, por arrancar el 15 de marzo, logró organizarse, a pesar de la pandemia de Covid-19, pero no contará con su máxima estrella y tres veces campeón.

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022! 😉