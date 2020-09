Rafael Nadal irá por su 13er. título en Roland Garros

Buscará igualar a Federer

Hay muchas cualidades que explican la superioridad sin precedentes ejercida por Rafael Nadal en el Abierto de Francia. Se puede mencionar por ejemplo el impredecible rebote de sus tiros de zurda, sus reflejos felinos para hacer las devoluciones, las condiciones atléticas que le permiten llegar a cada rincón de la cancha o su inagotable energía y espíritu de lucha.

Pero hay otra que se destaca por encima de todas las demás. Al menos de acuerdo con el tenista a quien Nadal superó durante las últimas dos finales en París.

“Llegas al partido sabiendo que, incluso si juegas tu mejor tenis durante tres o cuatro horas, ello podría ser insuficiente”, dijo a The Associated Press Dominic Thiem, quien ganó el Abierto de Estados Unidos hace menos de dos semanas.

La actividad del cuadro principal en Roland Garros, Thiem y todos los demás jugadores de la rama masculina tratarán de impedir que Nadal, de 34 años, haga historia.

Si el español se apodera de su título número 13 en el Abierto de Francia —extendiendo su récord con el mayor número de cetros individuales en un major—, conseguirá algo incluso más significativo: Su vigésimo campeonato en un certamen del Grand Slam. Y con ello, empataría la marca de Roger Federer entre los hombres.

En los otros cuatro grandes, el palmarés de Nadal incluye cuatro trofeos del US Open, dos de Wimbledon y uno del Abierto de Australia.

“Las condiciones no son ideales para mí”, advirtió Nadal. “Pueden ser los retos más duros que me he encontrado aquí durante toda mi carrera, pero estoy aquí para luchar”.—AP