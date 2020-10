Rafael Nadal sí participará en el Masters 1,000 de París

REDACCIÓN DEPORTES.- Este martes, el tenista español Rafael Nadal, a través de su cuenta de la red social Twitter, confirmó que sí participará en el Masters 1,000 de París, una de las pocas pruebas, junto con las Finales ATP de Londres, que todavía permanecen en el calendario.

It’s indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy ... And yes... getting ready for #ParisBercy 😉💪🏻 pic.twitter.com/SajEB4JMEW