Una vida con ponches

Rafael Salazar y una proeza que se va agrandando

En sus días, todos en el ambiente del béisbol yucateco y peninsular sabían algo de un zurdo al que se le conocía como “Rach” Salazar.

Rafael Raúl Salazar Sabido era uno de los brazos más dominantes y respetados de entonces y entre muchos logros que son historia del béisbol de nuestra región está el haber logrado 21 ponches en un juego de nueve entradas. Un recorte de la not informativa del Diario conmemora la efeméride. Es uno de los tesoros que le dejó el béisbol a quien hoy es un respetado abogado, jubilado del aparato oficial y exponente en el ámbito particular en asuntos de leyes.

Fue el 29 de mayo de 1983 cuando “Rach” Salazar dejó con la carabina a 21 artilleros de Selección Mocochá. No solo eso, sino que dejó sin hit a los seleccionados en un triunfo 7-1 de Selección Dzitbalché, en la División Verde de la Liga del Sureste.

Se convirtió de esta manera en el segundo serpentinero yucateco que lograba un juego de 21 ponches, tras Carlos Segovia, quien lo hizo en 1964 en la Liga Meridana, y tercero en total, luego de las dos veces que lo logró Pedro Cámara años más adelante.

La reseña del Diario, compartida como un recuerdo por Juan López Zapata, indica que Salazar Sabido sacó cuatro de las nueve entradas con escón de ponches, y sus mejores clientes fueron Antonio Padilla, con cuatro, y Herbert Cruz, Juan Chim y Luis Cruz, con tres, en una labor titánica que incluyó cuatro pasaportes.

En la loma, fue una de las más grandes actuaciones de Rafael Salazar. Una de tantas que atesoró el zurdo, quien para entonces rondaba los 21 años en una carrera promisoria que le puso en la órbita de los Leones de Yucatán y de otros equipos semiprofesionales.

“Estudiaba Derecho en la Uady y en los campeonatos universitarios había sido observado y llegaron las invitaciones para jugar en las ligas estatales, en la Sureña, la Peninsular, la Campechana. Me contactaron por el patrocinador del equipo de Dzitbalché y fui abridor varios partidos, incluido el de 21 ponches sin hit, aunque la carrera entró por errores”.

Los Leones lo firmaron más adelante y le asignaron a su sucursal en la Liga Profesional de Quintana Roo, donde jugó con los Gastronómicos de Cancún que dirigía el fallecido “Indio” Peraza y jugaban otras figuras yucatecos como Mario González, Pepe Peraza Canul, Jesús “Chucho” Rejón hijo (finado) y otros peloteros llegados del norte. Señala que se enfrentaron a las sucursales de Tabasco, Veracruz, Diablos Rojos y Tigres.

“Pasados algunos años jugando en la Chetumaleña, en la Campechana y otras ligas, recibí formalmente la invitación de los Leones, vía Carlos Paz, y posteriormente por Jaime Favela, que eran los mánagers de los Leones por ese entonces, para dedicarme de tiempo completo al béisbol. Pero fueron planes que no se concretaron porque preferí dedicarme a concluir mi carrera de licenciado en Derecho”.

La mayor de todas sus grandes actuaciones, sin embargo, no fue en el centro del diamante, sino lo contrario: fue una que le hizo aceptar los designios del Señor y resignarse a no lanzar más por una seria, inoportuna lesión de cadera. Y no solo a no subir a la loma, sino a no jugar béisbol, pese a lo que el deporte le había dado.

“Me lesioné y me indicaron no volver a jugar. Y así se acabó mi historia como pelotero. Tuve muchas grandes enseñanzas, pero esa, aceptar el no poder jugar después de dedicarle tanto tiempo al deporte, fue la mayor. Uno no espera recibir noticias de ese tipo, pero cuando las tienes y sientes que te acabas, que se viene el mundo encima, reflexiona y aprende a llevar paso a paso la vida que nos toca vivir en ese momento”.

Promesa del béisbol yucateco, Rafael Salazar recuerda algunos pasajes de su trayectoria, como por ejemplo lanzar 13 entradas también en 1983, en su estreno en una liga semiprofesional. Enlistado con las Estrellas Yucatecas en la Liga del Sureste, “nos enfrentamos en el desaparecido Parque Carta aclara a los Langosteros de Isla Mujeres, que eran propiedad entonces de Ariel ‘Picho’ Magaña (uno de los dueños de los Leones) y en ese partido lancé 13 entradas y mi contrincante en la loma fue Ramón Arano, a quien relevó su hermano Wilfrido. Yo lancé las 13 entradas, pero perdimos al final”, relata.

Si lanzas un juego así ante Ramón Araño, el famoso “Tres Patines” de 300 victorias en la Liga Mexicana, y en otro ponchas a 21, indica que algo había en ese brazo. En la época, los látigos zurdos eran un privilegio y máxime porque estaba en boga Fernando Valenzuela, a quien Salazar Sabido admira y fue su ejemplo a seguir.

“No puedo decir si pude llegar o no a lanzar en Liga Mexicana, pero lo que sí sé es que di lo mejor de mí y gracias al béisbol, a lo que me pagaban por jugar, ayudé a costear mis estudios. Soy abogado y recuerdo mis vivencias en el deporte. A veces siento melancolía al no seguir jugando béisbol, pero la vida es así. Poco tiempo después volví al deporte, en sóftbol, con los amigos, pero sin competir, solo de pasatiempo”, enfatizó.

Imposible dejar de lado la parte de la vida que le dio mucho. Cuando le contactamos para hablar de este pequeño reportaje por su hazaña de 21 ponches, revivimos muchas anécdotas suyas y de quien escribe. Paisano, pues ambos somos nativos de Tixkokob, recordamos a gran número de jugadores de la época, los campos, las ligas. Le vi lanzar algunas veces en nuestro pueblo, una ante los Leones, en 1987, y era conocido en todos lados. Pero su vida fue otra luego, en los despachos de abogacía.

“Soy abogado de carrera. El tiempo y las buenas acciones me permitieron la oportunidad de trabajar como profesor para la Uady, de la que soy jubilado, además de mi paso laboral en la administración pública federal, de la que me retiré hace algunos años”, señala con orgullo.

Pero revivir sus años como pelotero seguramente le devolvieron a Rafael Salazar Sabido los recuerdos de “Rach” Salazar, el zurdito de los 21 ponches y otras hazañas de una época ilustre en el béisbol.— GASPAR SILVEIRA MALAVER