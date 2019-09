MÉXICO.— Para Sergio Ramos, defensor de Real Madrid, el que ni Lionel Messi o Cristiano Ronaldo ganen el Balón de Oro, “es muy bueno para el futbol mundial”.

Sólo Luka Modric, el año anterior, se ha interpuesto entre el argentino y el portugués que han ganado diez premios en los últimos once años. “Que se abra la veda y no solo lo ganen Cristiano o Messi, de alguna forma me alegra. Van Dijk es un gran central y ha hecho una temporada muy buena, podría ser él”, manifestó el defensor.

También podría interesarte: Empresario yucateco en la boda de Sergio Ramos

No se lamentó de no haberlo ganado en su carrera. “El Balón de Oro está ahí. No sé si cerca o lejos, pero mientras esté ahí, para llegar a este tipo de cosas necesitas esfuerzo y dedicación y yo creo que sigo manteniendo la sonrisa de niño”.

Sergio Ramos presentó un documental sobre su vida del que aclaró “no lo hice para que la gente cambie su opinión sobre mí, sólo quiero que ven algo de lo que es mi verdad”.

También podría interesarte: Sergio Ramos revela su intimidad en una serie