Randy Arozarena, la estrella de Tampa, listo para la Serie Mundial

Randy Arozarena no estaba en la organización de Tampa Bay cuando comenzó el año, ni en el roster activo del día inaugural de una temporada recortada de Grandes Ligas, celebrada en medio de la pandemia del coronavirus.

Pero si no fuera por el jardinero cubano, probablemente las Rayas no tendrían el primer boleto para la Serie Mundial de Grandes Ligas.

Arozarena, quien bateó un jonrón de dos carreras en el triunfo de Tampa Bay 4-2 sobre los Astros de Houston en el séptimo y decisivo partido, el sábado en el Petco Park de San Diego, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, convirtiéndose en el primer novato de posición en conseguirlo.

De 25 años, el cubano bateó .321 (28-9) con cuatro jonrones, seis anotadas y seis remolcadas en la serie para ser el tercer cubano, y el primer jugador de posición, que recibe el trofeo de “MVP” de una final de liga. Los hermanos lanzadores Liván y Orlando “El Duque” Hernández lo ganaron en la Liga Nacional (1997) y Liga Americana (1999), respectivamente.

“Me siento feliz por todos nosotros”, dijo Arozarena. “Estamos viendo el resultado del trabajo de toda la temporada y el sacrificio que tuvimos que hacer para jugar en medio de la pandemia. Estoy muy contento”.

Arozarena fue adquirido por Tampa junto al venezolano José Martínez desde los Cardenales de San Luis, que recibieron a los prospectos Matthew Liberatore (lanzador zurdo) y Edgardo Rodríguez (receptor venezolano) el pasado 9 de enero.

Cuando se anunció el movimiento, para muchos, Martínez era la ficha principal que llegaba a Tampa Bay, que sin embargo canjeó más adelante a “El Cafecito” venezolano a Cachorros de Chicago y ascendió a Arozarena desde el campo de entrenamientos alternos.

El cubano, quien de acuerdo a los cazatalentos puede jugar en segunda base o el jardín central en las Grandes Ligas, comenzó a marcar la diferencia, ayudando a que Tampa Bay conquistara su primer título de la División Este en una década.

“Cuando se hizo el cambio, aquí me recibieron como familia, me dejaron ser yo, natural. Estoy muy feliz de estar aquí y me siento agradecido por la gran oportunidad que me dieron”, dijo Arozarena, quien bateó .281 con siete jonrones y 15 anotadas en 23 juegos durante la serie regular.

En la postemporada de la Liga Americana, Arozarena saltó a un nivel superior, bateando .382 con 21 hits, incluyendo siete jonrones, 10 impulsadas y 13 anotadas. El jardinero estableció el récord de cuadrangulares para un novato y está a un sencillo de empatar la marca de Derek Jeter, quien logró 22 en 1996.

Solamente Barry Bonds, el dominicano Nelson Cruz y el puertorriqueño Carlos Beltrán, con ocho, han pegado más jonrones que Arozarena, quien todavía tiene la Serie Mundial para empatarlos o superarlos.

Firmado con un bono de 1.25 millones de dólares por los Cardenales en agosto de 2016, Arozarena bateó bien en tres temporadas en ligas menores, que incluyeron una monstruosa actuación en Triple A en el 2019, cuando tuvo promedio de .358 con 12 jonrones, 18 dobles y nueve robos en 64 partidos, y el llamado a las Mayores como premio.

Arozarena bateó .300 en 19 juegos con San Luis y estuvo en el roster de postemporada, siendo parte de una ruidosa celebración con champagne cuando los Cardenales vencieron a Atlanta en las Series Divisionales.

El sábado, sin embargo, debido a los estrictos protocolos de seguridad de una postemporada en burbuja neutral por el Covid-19, Tampa Bay celebró discretamente tras eliminar a los Astros.

“Esta celebración no tuvo champagne, pero fue por ir la Serie Mundial”, dijo Arozarena. “No importa si es con agua o a secas, esta es más importante”, agregó.