Raphael Varane reconoce la culpa en los dos goles

Su responsabilidad

El defensa central Raphael Varane firmó uno de los peores partidos en su carrera profesional con dos errores graves que provocaron sendos goles de la victoria del Manchester City y por ello quiso “dar la cara” porque considera la derrota, que provocó la eliminación del Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones, como totalmente suya.

“Quiero dar la cara porque, para mí, esta derrota es mía. Lo tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros por el esfuerzo que han hecho y tengo mi responsabilidad en esta derrota. Estábamos bien en el partido, habíamos preparado bien el partido, pero los errores se pagan muy caros a este nivel”, comentó.

“No tengo explicaciones a estos errores. Esto pasa en el fútbol. Es una noche complicada para mí que tengo que asumir. No hay que pensárselo más. Hemos dado todo en el campo y a veces puedes fallar, hoy he fallado y lo tengo que asumir. Hasta con el 1-1- teníamos posibilidad de clasificarnos y al final han salido mal las cosas”, prosiguió.

Un Varane al que se le vio claramente contrariado por sus errores y quiso agradecer el ánimo de sus compañeros en el vestuario tras ellos: “Me sentía bien en el partido y quizá hemos arriesgado un poco demasiado al principio y lo hemos pagado caro. Agradezco el apoyo de mis compañeros; esto no me ha pasado muchas veces en mi carrera, pero esto pasa. Hay errores en todo el campo, pero en algunas zonas se paga muy caro. No hay más explicaciones”, declaró.

“No hay que hablar mucho (de lo que le han dicho sus compañeros). Todos saben que estoy triste y que lo tengo que asumir. Hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte y ya pienso en eso. Va a ser una noche complicada, soy un competidor, hemos perdido y he fallado. No me voy contento y tengo que asumirlo”, concluyó.

Admira a Zidane

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en rueda de prensa que tiene “mucha admiración por lo que ha hecho Zidane” en el fútbol y que siempre que responde sobre el Real Madrid lo hace “desde el corazón”.

“Si digo que ganar la liga es mejor que las Champions soy antimadridista. Si digo que son muy buenos es que les alabo. He conocido a muchos madridistas y con ellos tengo una relación estupenda. Les tengo mucho respeto. Zidane ha ganado tres Champions y solo puedo tener admiración a lo que ha hecho. Respondo lo que sale de mi corazón”, afirmó.

“Para el Madrid o el Barcelona ganar en octavos a un equipo grande es lo normal. Para nosotros es importante porque solo hemos estado aquí en la última década, es importante para el club, para los jugadores, para los aficionados”, añadió.

Sobre los errores de Raphael Varane, que precipitaron los goles del City, Guardiola los achacó a la competición. “Esta competición te castiga y además creo que Gabriel (Jesús) contribuyó para provocar esos fallos. Es el hombre de estos dos partidos. Marcó en la ida, ha marcado hoy y ha dado una asistencia”, dijo el español.

Sarri, “destrozado”

Maurizio Sarri, técnico del Juventus Turín, reconoció este viernes que está “moralmente destrozado” por la eliminación sufrida contra el Lyon, pero destacó que no está preocupado por perder su puesto.

“Hicimos un gran partido. Recibimos un gol a los 12 minutos por un penalti que nos pudo volver locos (un penalti polémico). Remontamos, con el 2-1 tuvimos tres ocasiones. Estoy destruido moralmente por la eliminación. Si no lo estuviera, estaría contento por el equipo”, dijo Sarri a “Sky Sport”.

“Fuimos eliminados por la primera mitad de Lyon. En ocho partidos tuvimos seis victorias, un empate y una derrota y estamos fuera. Con otras reglas seríamos primeros o segundos”.— EFE