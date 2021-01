Raúl Gudiño ve solidez en el Rebaño

El equipo estará mejor conforme pasen los partidos

Conforme avancen las jornadas, se irá viendo a unas Chivas sólidas, agresivas al ataque, con mucha recuperación de balón y apretando al rival en propia cancha, según dijo el arquero Raúl Gudiño, ya que tuvieron algunas ausencias importantes y, una vez que estén completas, las cosas serán diferentes, porque estarán para pelear contra todos.

La crítica de la afición se refiere a que, en el cotejo ante el Puebla, los rojiblancos dejaron muchas dudas sobre su accionar, aunque lo positivo es que mostraron capacidad de reacción para igualar y rescatar un punto.

El cancerbero precisó que la mejoría se dará partido tras partido, porque —si bien es cierto que la pretemporada que realizaron fue corta— se cumplió con los requisitos que pidió el entrenador Víctor Manuel Vucetich y su cuerpo técnico, para competir en gran nivel.

“El fútbol te da revanchas, cada fin de semana hay un nuevo partido para demostrar que uno puede y cada vez más nos damos cuenta de que tenemos que vivir en el presente. Ahora tenemos un gran torneo, en el que podemos hacerlo, porque nuestra preparación fue muy buena. El equipo está trabajando bien y tenemos un gran cuerpo técnico. No veo por qué no podamos aspirar a cosas grandes. Además es Chivas, siempre tiene que ir por el título”, dijo el arquero.

La consigna del Guadalajara es pelear los primeros puestos, ser protagonista, estar punteando el campeonato con buenos números en todos los rubros, así que la exigencia es alta.

“El fútbol es un poco incierto, pero siempre estamos buscando quedar entre los primeros cuatro [lugares], no sólo llegar a ahí para decir que ya estamos y listo, sino llegar para estar peleando el título. La afición no tiene memoria, pero eso es muy bueno para nosotros, porque así no caes en la conformidad”, señaló.

Necaxa, con público

A través de un comunicado de prensa, el Necaxa y la Liga MX informaron que los Rayos contarán con la asistencia de aficionados para su partido de la fecha 2 del Guardianes 2021.

Los Rayos tendrán la asistencia del 30% del aforo del Estadio Victoria para su duelo frente al San Luis.

Necaxa también jugó con público en la primera fecha, en su visita al Estadio Kraken para enfrentar al cuadro de Mazatlán.

Este será apenas el segundo partido del torneo que se puede realizar con la presencia de aficionados.— EFE