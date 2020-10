Raúl Jiménez ''aullará'' por cuatro años más con Los Wolves

Raúl Jiménez se queda en Wolverhampton. El delantero mexicano firmó un nuevo contrato que lo ata hasta la temporada de 2024, anunció el club inglés el sábado.

Con 29 años, Jiménez lleva anotados 46 goles en 106 partidos con los Wolves, incluyendo dos en la actual temporada. Llegó al club de la región central de Inglaterra en junio de 2018 tras ser cedido a préstamo por el Benfica de Portugal. Un año después, los Wolves ejercieon la opción para una adquisición permanente.

Very happy to announce my new four-year deal at @wolves the best is about to come #Raul2024 🔶⚽️🐺✍🏽😎 pic.twitter.com/YwhePoKoNB