Raúl Jiménez comparte su entrenamiento para regresar a las canchas

LONDRES.- Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton Wanderers, compartió imágenes de su entrenamiento, pues espera reaparecer en los terrenos de juego.

El jugador del Wolves lleva desde principios de mes trabajando en el gimnasio acompañado de un preparador físico con el objetivo de poder reaparecer esta temporada después de la fractura de cráneo que sufrió hace meses.

Paso a paso, con calma pero siempre esforzándome y dando lo mejor de mi.💪🏼👍🏼🐺

.

Step by step, with calm but always giving the best of me. 💪🏼👍🏼🐺 #RJ9 #rehab #bebrave pic.twitter.com/MNIBH13qIX