Raúl Jiménez les diría que sí al Barca y al Real Madrid

El atacante mexicano Raúl Jiménez, quien se desempeña en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, aseguró que sin dudarlo jugaría en el Real Madrid o Barcelona en caso de que surja la oportunidad.

Admitió que a través de rumores lo han colocado en diversos equipos, pero se enfoca en su presente con los “Wolves” e incluso le gustaría seguiren el balompié inglés, aunque es consciente que militar en algún club de la calidad del Real Madrid y Barcelona es algo que no se puede dejar pasar.

“Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así”, señaló el hidalguense.

Pero tampoco ve de mala manera continuar en Wolverhampton, en donde es el máximo goleador del club, titular indiscutible y pelea por meterse a los puestos de Champions League.

“Si me quedo aquí estoy peleando por calificar a Champions League, cosas importantes. Pelear por el título parece difícil todavía, pero estamos en los octavos de final en Europa (League), creo que al venir aquí tome una decisión correcta y creo que no me arrepiento”, señaló a una cadena deportiva.— NOTIMEX