Raúl Jiménez no juega con Wolves después de su participación en el Tri

Después de jugar con la Selección Mexicana, el delantero de los Lobos del Wolverhampton, Raúl Jiménez, no entró en el cuadro titular de su equipo ante el Aston Villa.

Jiménez fue enviado a la banca con los suplentes durante la Jornada 8 en la Premier League, duelo en el Villa Park con un rival directo en la tabla.

⚡️ An 𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 run from @AdamaTrd37 🐺

🎯 An 𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 finish from @Raul_Jimenez9 🐺 pic.twitter.com/Zs8W6k1qfS