Raúl Jiménez no recibe el alta médica: hay preocupación (vídeo)

Se esperaba que Raúl Jiménez recibiera el alta médica ayer martes 18 de mayo, el buen ánimo se percibía incluso en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana que lo incluyó en la lista final para la Concacaf Nations League.

Sin embargo, pasó el día y no hubo noticias del futbolista mexicano.

Fue hasta hoy miércoles 19 que el técnico del Wolverhampton habló, pero sin dar el tan esperado anuncio, reprodujo mediotiempo.com..

Previo a la visita de los Wolves al Everton por la penúltima fecha de la Premier League, el portugués Nuno Espírito Santo fue muy escueto sobre el futuro de Jiménez, aunque sus expresiones han despertado inquietud entre usuarios de redes sociales.

"Vamos a tener que sentarnos y decidir, ya tenemos el reporte pero permítanme que hablemos de eso en el momento correcto".

"We must sit down and have a good conversation." 🤞



Nuno Espírito Santo gives an update on the return of Raul Jimenez. 🇲🇽🐺



