Raúl Jiménez nombrado "Mejor Jugador" de los Wolves

REINO UNIDO.— El mexicano Raúl Jiménez fue nombrado el Mejor Jugador del Wolverhampton de la Temporada 2019-20.

En un vídeo en redes sociales, los Wolves otorgaron el premio al canterano del América, quien anotó 27 goles y puso 10 asistencias en todas las competiciones que disputó el equipo inglés.

El seleccionado nacional posó con el galardón y agradeció a quienes votaron por él.

A pesar de los rumores de que saldrá del club este verano, Jiménez ya se encuentra en la pretemporada del Wolverhampton. Raúl, está por vivir su tercera temporada con el equipo

Player’s player of the season! 🏆Thanks to all my teammates for making this possible/ Jugador de la temporada elegido por mis compañeros, gracias a todos por hacer esto posible. ⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/koSDyAj1dy