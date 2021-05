Raúl Jiménez podría jugar en Italia, Mourinho lo habría solicitado

CIUDAD DE MÉXICO, El Universal.- Raúl Jiménez sigue en su recuperación después de la fractura de cráneo que sufrió hace algunos meses en el duelo de la Premier League entre el Wolverhampton y el Arsenal.

Sin embargo, ahora su nombre comienza a rondar en un histórico de la Serie A de Italia.

Según el medio italiano "Sportitalia", el nuevo estratega de la Roma, José Mourinho habría pedido llevar al mexicano a la "Loba" para la próxima campaña.

El técnico portugués habría tenido en la mira al surgido en las Águilas del América desde que estaba en el banquillo del Tottenham y ahora sería una buena opción para reforzar el ataque de su equipo en la Serie A.

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, José Mourinho, después de su despido del Tottenham, el entrenador portugués cerró un acuerdo con la Roma para ser el entrenador del equipo italiano la próxima temporada y al 2024.

Raúl Jiménez no tiene actividad oficial desde hace más de cinco meses, pero en los Wolves se habla de que va muy bien en su recuperación y pronto podría reaparecer en las canchas.

