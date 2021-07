Raúl Jiménez regresa: el Wolves azteca juega este fin de semana (vídeos)

Luego de más de seis meses desde que sufrió la fractura de cráneo, en Inglaterra reportan que Raúl Jiménez está listo para volver a la actividad y verá minutos en un partido amistoso del Wolverhampton.

Según el periodista Tim Spiers de The Athletic, el nuevo entrenador de los Wolves, Bruno Lage, lo tiene considerado para tener minutos el próximo sábado contra el Crewe Alexandra.

Esto significaría el regreso del mexicano a las canchas luego de 230 días de rehabilitación y reacondicionamiento físico por la fractura de cráneo que sufrió en noviembre en un partido contra Arsenal.

Jiménez no fue tomando en cuenta por la Selección Mexicana este verano para que siguiera su proceso en la pretemporada que el cuadro inglés comenzó el 5 de julio.

Y sostendrá su primer amistoso este sábado 17 contra el equipo de la tercera división en el Alexandra Stadium.

Las expectativas sobre el regreso de Raúl Jiménez al primer equipo del Wolverhampton han sido altas, incluso se esperaba que pudiera darse en los partidos finales de la temporada pasada.

Sin embargo, el club prefirió esperar para no arriesgar al mexicano, así que lo han llevado poco a poco y ha empezado desde hace unos días la pretemporada con el equipo.

Así, ha llegado la etapa de comenzar los partidos y lo más probable es que Jiménez comience teniendo solo unos cuantos minutos en el duelo, para que vaya retomando ritmo y confianza.

Y posteriormente ser más regular en la cancha, ello en vísperas del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

