Raúl Jiménez ya entrena con sus compañeros Wolver (Vídeos)

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton Wanderers, ya realiza algunos ejercicios con el resto de sus compañeros del equipo.

Las actividades son de menor impacto, ya que se encuentra en un proceso de recuperación tras la fractura de cráneo que sufrió a finales de noviembre del 2020, tras chocar con David Luiz.

El entrenador Nuno Espírito Santo destacó la evolución del delantero y que en la organización tienen un actitud positiva ante lo resultados mostrados.

“Está entrenando la mayoría de las sesiones de forma individual. Ha podido integrarse en algunas partes del inicio de las sesiones de entrenamiento, como cajas y algunos ejercicios técnicos” .

“Está mejorando muy bien, debemos tener mucho cuidado y seguir los protocolos, pero mantenemos una actitud positiva porque lo está haciendo muy bien”, añadió Nuno.

El futbolista mexicano empezó a trabajar en su acondicionamiento físico en la primera semana de enero.

El club recordó que Raúl lleva cinco semanas a partir de su cirugía, que realizó algunos trabajos de acondicionamiento inicial, y para finales del primer mes del año, informó que hacía sesiones en el gimnasio.

El estratega del Wolverhampton refirió que el jugador mexicano da los pasos correctos en relación con su rehabilitación.

“Seguirá mejorando su estado físico, siguiendo los protocolos, realizando exámenes y consultas al neurocirujano que lo operó, son los siguientes pasos. Requiere paciencia, pero a la vez, saber que va por el camino correcto”.

Vive tu vida al máximo y enfócate en lo positivo. 💪🏼🐺🔜



Live life to the fullest and focus on the positive.💪🏼🐺🔜 #stepbystep #rehab pic.twitter.com/OBv8C1IiSx