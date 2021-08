La lanzadora de bala, Raven Saunders, podría recibir una sanción después del gesto que hizo al subir al podio, donde cruzó los brazos en forma de cruz sobre su cabeza después de recibir la medalla de plata.

Esta acción la haría acreedora a una sanción del Comité Olímpico Internacional, ya que permitió en Tokio 2020 que los atletas hablarán de temas políticos o sociales con los medios de comunicación o en las redes sociales.

Sin embargo, no dio su aprobación para expresarse sobre esos temas encima del podio.

Let them try and take this medal. I’m running across the border even though I can’t swim 😂 https://t.co/B59N2v9KAk