México.- Rayados de Monterrey se encuentra confiado en poder tener un buen partido a pesar de las críticas recibidas, ya que es bien sabido que los Reds de Liverpool han sido fulminantes en los torneos que han jugado. Cabe mencionar que el equipo británico está pasando por una muy buena temporada en casa siendo actual líder del torneo de la Premier League con una racha invicta, además de presumir el título obtenido en la última Champions League, en la que se coronaron al enfrentar al Tottenham.

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, admite no conocer mucho de la escuadra regia ni del futbol mexicano, cosa que no es de extrañarse. Aun así, podría llevarse una sorpresa inolvidable si pierden este encuentro, ya que es importante recordar que Liverpool tiene un partido en la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup) en el cual se enfrentará al Aston Villa el 17 de diciembre, por lo cual, el equipo británico tendrá que dividirse para enfrentar a Monterrey al día siguiente. Aunque es seguro que sea el equipo titular conformado por jugadores con experiencia en la Copa del Mundo como Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, los dirigidos por Antonio Mohamed han expresado que están muy motivados por enfrentarse a los Reds y asegura que los jugadores se encuentran confiados de poderle ganar al actual campeón de la Champions League.

