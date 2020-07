Rayados y Diablos dan cerrojazo a eterna Fecha 1

MONTERREY.— Aunque los estragos provocados por la tormenta tropical "Hanna" aún se resienten, esta noche por fin concluirá la primera jornada del torneo Guardianes 2020, en el estadio BBVA.

el BBVA, listo para recibir su primer juego oficial del #Guard1anes2020 pic.twitter.com/Duw9PW7Zb9 — Gerardo Suárez (@jera_suarez) July 28, 2020

Los Rayados recibirán al Toluca, cotejo que inicialmente estaba programado para efectuarse antenoche (19 horas), pero fue postergado tres días a causa de los problemas generados por el mal clima que ha azotado a la capital neoleonesa.

El Monterrey aún ostenta la etiqueta de campeón vigente, por su coronación en el Apertura 2019.

Hace algunos días, tuvo una buena exhibición contra el Santos Laguna, mientras que los Diablos Rojos no se vieron bien en la Copa por México, donde perdieron frente al América y el Cruz Azul. Empataron con los Pumas.

Se unió a los partidos postergados

El Monterrey vs Toluca es el tercer duelo pospuesto de la fecha inaugural, aunque el primero por causas climáticas.

Los dos anteriores: Atlético de San Luis vs FC Juárez y Mazatlán FC vs Puebla (jugados anoche), se cambiaron porque los laboratorios no habían entregado los resultados de todas las pruebas Covid-19 practicadas a los Bravos y al nuevo club de la Liga MX.

ESPECTACULAR 🤩



El Estadio BBVA en perfectas condiciones para el Rayados vs Toluca.



¿Pronósticos? 🤔 pic.twitter.com/oV3Z9tpVsZ — Helio H (@heliodoroh) July 28, 2020

También podría interesarte: El Guardianes 2020 no iniciará el jueves 23 de junio como se había dicho