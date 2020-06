Fuertes rumores indican que el Chelsea estaría fichando a Timo Werner

LEIPZIG.— Julian Nagelsmann, director técnico del RB Leipzig, reconoció que el delantero alemán Timo Werner podría dejar el equipo la próxima temporada y "no hay nada que se pueda hacer al respecto", ya que el futbolista tendrá la última palabra en su futuro.

"No hay nada que hacer al respecto. Él sabe lo que tiene en Leipzig y lo que tiene conmigo. Le he enseñado que tiene muchas opciones de desarrollarse. No sé si le ayudará mucho, pero le digo todos los días que puede mejorar", explicó el estratega en conferencia de prensa.