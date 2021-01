Reacciones por la muerte de Wílliam Berzunza León

En mensajes al Diario de Yucatán y en las redes sociales, el béisbol nacional y yucateco reaccionó a la noticia de la muerte de Wílliam Berzunza León, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. A continuación varios de los comentarios sobre el segundo yucateco en ser entronizado en el recinto de los inmortales:

”Un gran pelotero, de los mejores bateadores mexicanos, con una zona de strike que pocos tienen, fino fildeador en la primera base, pero lo que más me gustaba cuando platicábamos fue escucharle decir que no hay nada más bello que al salir a jugar disfrutaras el juego, sintieras el respeto y cariño al jersey y jugar cien por ciento día a día. Es algo que hoy en día ya no ves con frecuencia. Siempre era lo que hablábamos, aparte de que era un gran ser y padre de familia. Descanse en paz don “Willy Ball”.JUAN JOSÉ PACHO, yucateco miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

Lo aprecié mucho y conviví con él, en el campo de béisbol y en el Instituto Tecnológico de Mérida. Una pérdida muy sentida”.ARTURO MILLET MOLINA, expresidente de los Leones de Yucatán

”Sin lugar a dudas, un caballero y un gran pelotero se nos adelantó. Descanse en paz, caballete, siempre será un orgullo yucateco”.LUIS BORGES BURGOS, exjugador yucateco de Liga Mexicana

”Una gran cantidad de jugadores fueron formados por él en el Tecnológico de Mérida a su retiro de la Liga Mexicana como pelotero. Tuvo un don de gente, muy apreciado, y por eso se lamenta la partida de un hombre como él”ALFREDO BOLIO LORÍA, exdirectivo de los Leones, pelotero dirigido por Berzunza

Se nos adelantó un gran maestro del béisbol y de la vida, sabíamos que este momento llegaría, pero nunca pensamos el dolor que produciría. “Don W” lo vamos a extrañar. Se quedará por siempre en nuestros recuerdos y nuestras anécdotas. Un abrazo hasta el cielo “Don W”HENRY ORTEGA GONZÁLEZ, exjugador del ITM dirigido por Berzunza

”El deceso de don William viste de luto a todo el béisbol yucateco. Un gran pelotero, gran persona, ejemplo a seguir dentro y fuera del diamante”.- JOSÉ CABALLERO D., presidente de la Asociación Yucateca de Béisbol