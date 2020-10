Real Madrid no contará con aficionados en el encuentro con el Gladbach

BERLÍN.— El duelo Borussia Mönchengladbach - Real Madrid de este 27 de octubre, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, se jugará sin público en las gradas, informó el club alemán a través de un comunicado.

Hasta ahora se esperaba que hubiera una presencia simbólica de 300 aficionados, después de que, debido al aumento de casos de coronavirus en la región, no se pudiera mantener la intención inicial de jugar con un 20 por ciento del aforo, lo que equivale a cerca de 10.000 espectadores.

ℹ️ Tomorrow's game vs. @realmadriden will now take place behind closed doors instead of with 300 spectators, as per instructions from local authorities. #DieFohlen #UCL #BMGRMA pic.twitter.com/bU3qDmY3v7

Las 10.804 entradas estaban vendidas, pero las autoridades sanitarias revocaron la autorización inicial debido al aumento de contagios.

Sin embargo, al final ni siquiera ese puñado de espectadores -que se habían ganado el derecho a la entrada en un sorteo- tendrán acceso al estado, después de que Mönchengladbach alcanzara una incidencias de 94,2 contagios semanales por 100.000 habitantes.

🎙️ @MatzeGinter: "Playing at home or away is still a big difference. You always hope to have as many fans as possible in the stadium, but that's just not possible at the moment with the pandemic."#DieFohlen #UCL #BMGRMA pic.twitter.com/i813vk6Ip3