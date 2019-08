¿Realidad o espejismo?

Chivas buscará su segunda victoria, hoy ante Puebla

Ganarle al Puebla reforzaría la teoría de los rojiblancos de que el triunfo ante los Tigres no fue un golpe de suerte y que haberse enfrentado ante rivales calificados a nivel mundial en pretemporada, les dejó enseñanzas que están aplicando en la Liga, con la permanencia en juego.

Las Chivas, de ganar este duelo, meterían al Puebla en problemas de cociente, porque ahora mismo están a nueve unidades de distancia y quedarían a seis, haciendo más grande la baraja de los que pelearán de manera desesperada la permanencia en el máximo circuito.

La Franja está situada en la posición 16 de la general, mientras los rojiblancos se encuentran en el noveno lugar, con tres unidades. Los tapatíos metieron dos goles en la pasada jornada, los camoteros jugaron un amistoso frente al Betis, durante su semana de descanso.

“Claro que será un rival muy complicado, estamos en una Liga muy competitiva”, dijo Josecarlos Van Rankin. “El primer partido se pierde, pero contra el Atlético de Madrid y contra los Tigres mostramos cosas buenas. Nos irá bien”.

Oribe, revitalizado

Se le ve trabajando a Oribe Peralta como novato en las canchas de Verde Valle, sudando hasta la última gota, dando consejos a los más jóvenes, intercambiando puntos de vista con los más experimentados y siempre disfrutando de trabajar en lo que más le gusta: jugar fútbol, porque Chivas reavivó algo que se estaba esfumando en el goleador y le incrementó la ilusión de levantar la copa.

“Esa ilusión nunca la he perdido en los equipos que he estado y en Chivas menos, le dije a Amaury Vergara que reavivaron en mí una llama que a lo mejor se estaba apagando. Quiero ser campeón con Chivas y América, esa es mi motivación. Si eso logro transmitirlo a los jóvenes, que ven que si un jugador de 35 años tan cerca del retiro tiene esa mentalidad, esa ilusión, pues obvio que ellos, los jóvenes, deben tener 10 veces más esa ilusión”, explica.

Peralta dará al proyecto de Chivas lo que sea necesario; si es dentro del campo, pondrá todo su futbol al servicio del equipo y si hay un elemento mejor posicionado para anotar, cederá con mucho gusto el esférico, porque no busca lucimiento personal, sino dar resultados en un proyecto global.

“No me conformo, siempre me ilusiono trabajando. Espero dejar algo en mi paso por Chivas. Me gusta el ambiente que hay, todos nos llevamos bien, es muy ameno el vestidor, te hace sentir contento estar acá. Hay mucho potencial, esperemos hacer un gran torneo. Me veo como alguien que inspira a los demás, que inspire esfuerzo, correr, meter, dar todo en los encuentros y lo más importante, seguir disfrutando”, comentó Oribe.

Jugar con mexicanos no es ninguna desventaja, desde el punto de vista de Peralta se le puede pelear a cualquier equipo y quedó demostrado ante los Tigres el pasado domingo.— EL UNIVERSAL