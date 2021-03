Rebecca Welch hace historia: árbitra en la liga profesional inglesa

LONDRES (EFE).- La árbitra Rebecca Welch, de 37 años, se convertirá la próxima semana en la primera mujer que dirigirá un partido completo en una de las ligas profesionales de fútbol masculino en Inglaterra.

Rebecca se hará cargo del encuentro de la tercera división entre el Harrogate Town y el Port Vale.

En 2010 otra mujer, Amy Fearn, arbitró el último tramo de un partido de segunda división entre el Coventry y el Nottingham Forest ante la lesión del árbitro titular, pero hasta ahora sólo se había designado a hombres para dirigir encuentros desde el inicio.

"Ha llegado a arbitrar en Wembley, en la final de la FA Cup femenina, algo que ya es un logro", afirmó hoy en un comunicado de la Liga Inglesa de Fútbol (EFL, en inglés) Rebecca, que recalcó que el partido del lunes representa aquello por lo trabajó hasta ahora.

"Es el mayor éxito de mi carrera", declaró la colegiada, que arbitró algunos partidos masculinos de la National League, una categoría semiprofesional.

NEW: “A good game on Monday is - by five o'clock - they’re talking about the game and not about the ref!”



Referee Rebecca Welch reflects on EFL appointment to Harrogate Town v Port Vale in League Two #SSN #EFL pic.twitter.com/NZrVJPKh8M