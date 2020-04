Reconoce la trampa

Evan Gattis habla del escándalo del robo de señales

El escándalo del robo de señales en que están involucrados los Astros de Houston está teniendo una cola de verdad muy larga.

Evan Gattis, quien ganó un anillo de Serie Mundial con los Astros en 2017, dijo que el equipo y sus jugadores “obviamente engañaron al béisbol y a los fanáticos” con el escándalo que ha sacudido el deporte.

“Todo el mundo quiere ser el mejor jugador del mundo, hombre”, dijo Gattis, quien se retiró luego de esa temporada, en el podcast “755 Is Real” de The Athletic.

“Hicimos trampa, seguro. Y obviamente engañamos al béisbol y a los fanáticos. Los fanáticos se sienten engañados. Me siento mal por los fanáticos”, señaló.

El portal ESPN Deportes dio cabida a las declaraciones de Gattis.

“No estoy pidiendo simpatía ni nada de eso. Si nuestro castigo es ser odiados por todo el mundo por siempre, pues que así sea. No sé qué se debió haber hecho, pero algo se tenía que hacer. Estoy de acuerdo con eso, a lo grande. Creo que es bueno para el béisbol que lo estemos limpiando... Y entiendo que no es lo suficientemente bueno el pedir perdón. Lo entiendo”, enfatizó.

El mánager de los Astros, AJ Hinch, y el gerente, Jeff Luhnow, recibieron castigos de un año y posteriormente fueron despedidos en enero luego de una investigación realizada por Grandes Ligas. Esa investigación confirmó que los Astros habían hecho trampa usando un sistema de robo de señas basado en cámaras durante la temporada regular de 2017 y los playoffs y durante parte de la temporada regular de 2018.

Los Astros también perdieron sus selecciones del draft de primera y segunda ronda en 2020 y 2021 y fueron multados con 5 millones de dólares. El comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo en enero que no despojaría a los Astros del título de su Serie Mundial. El excoach de la banca de los Astros Alex Cora y el retirado jugador Carlos Beltrán también perdieron sus puestos como mánagers de los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York, respectivamente.

“No miramos nuestra brújula moral y dijimos que esto es lo correcto o lo incorrecto", dijo Gattis, quien jugó como receptor y sirvió como bateador designado para los Astros en 2017. “Fue casi como una guerra de paranoia o algo así. Pero lo que hicimos estuvo mal. No lo confundas: estuvo mal por la naturaleza de la competencia, ni siquiera por el béisbol”, dijo.

El escándalo salió a la luz después que el ex lanzador de los Astros Mike Fiers, quien ahora lanza para los Atléticos de Oakland, le dijera a The Athletic sobre las fechorías de los Astros en noviembre pasado.

“(Fiers) tenía algo que decir, así que tuvo que decirlo y luego tuvimos que ser castigados”, dijo Gattis. “Porque si no, ¿entonces qué? Sería aún más jod... descontrolado. Quiero decir, es un tema difícil. Sí, creo que mucha gente se siente engañada, y lo entiendo”.

Gattis dijo que los jugadores no estuvieron bajo la presión de Beltrán ni de ningún otro jugador para participar en el esquema de robo de señas.

“Nadie nos hizo hacerlo. ¿Sabes lo que digo? La gente dice, ‘este tipo nos hizo hacer tal cosa, ese tipo nos hizo hacer otra cosa’, pero eso no es todo”, dijo Gattis. “Pero hay que entender que la situación era poderosa. Trabajas toda tu vida para intentar batear una pelota, y ¿quieres decirme que sabes lo que van a lanzarme? Yo estaba como que, ‘¿Qué?’ Es algo poderoso, y hay millones de dólares en juego. Y esa es la parte mala de eso, que hay gente que salió lastimada por eso. Y eso no está bien. Eso no es jugar el deporte”.

Si bien dijo que Hinch sabía del plan, Gattis afirmó: “No creo que le haya gustado”, señaló.

Gattis dijo que otros compañeros de equipo estaban molestos por lo que sucedió.

“Algunas personas también están enojadas con nuestro equipo. No enojadas con las personas que nos odian, solo enojadas, como del lado de los fanáticos”, comentó Gattis. “No todos estaban muy contentos con el engaño... Eran compañeros de equipo, y tal vez no sentían que estaban en condiciones de decir nada. Y ahora están viviendo con eso. Yo pude haber dicho algo, pude haber hecho algo, pero no lo hice. Definitivamente no. Se salió del control. Es por eso que me alegro de que la verdad objetiva esté ahí afuera. Jod... a mucha gente, y eso no estuvo bien. Estaba mal. Es un poco más fácil ver que nos están perjudicando a nosotros ahora”, señaló el pelotero.

