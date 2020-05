Recuerda su racha de hits

Hernández quiere seguir aportando para los Leones

Ayer, desde muy temprano el teléfono de Héctor Hernández sonó con varios mensajes que lo felicitaban, a un año justamente de que terminó de implantar una racha histórica para los Leones de Yucatán.

Más bien, “La Vieja”, como se le conoce al versátil jugador de cuadro de los melenudos, deberían de reconocer el aporte que hizo cuando el equipo se iba más abajo durante una de las peores etapas en los últimos años de los yucatecos.

El 30 de abril, una lesión de Wálter Ibarra hizo que Hernández fuera sacado de la banca para estar en la segunda base. Bateó un par de hits, al día siguiente agregó otros cinco y cerró la serie en el “Domingo Santana” con otro par de incogibles. Siguió un viaje a Ciudad de México para enfrentar a los Diablos Rojos y el veracruzano mantuvo el paso positivo.

De allí al 25 de mayo, no tuvo un juego sin embasarse con hits, llegando a romper la marca de todos los tiempos del club, que era de Teolindo Acosta.

La mejor racha dentro del gris arranque de las fieras. Y ese logro incluso lo llevó al Juego de Estrellas.

Le contactamos ayer para charlar con él de varias cosas. Está actualmente en Veracruz, su Estado, donde pasa la cuarentena por el coronavirus, que espera pronto pase para volver al campo, y le señalamos el recuerdo de su racha de 2019, esa que tiene muy pendiente.

“Sí amigo, al despertar vi mensajes del tema exactamente el año pasado. Esperemos estar de vuelta pronto en el Kukulcán”, respondió el valioso “utility”, agradeciendo también el mensaje nuestro, dijo.

Lo más notable de la racha radicó en que durante lo que iba de la campaña a Hernández lo habían usado de suplente en el cuadro o bateador emergente. No había sido regular y eso puede pesar cuando te mandan de titular, por la falta del ritmo que se pudiera tener.

“Es importante, antes que nada, estar sano y listo para cuando a uno lo requieran. Es el rol que me ha tocado a mi llegada a Yucatán, toda mi vida había jugado de titular, gracias a Dios, y es por eso que me mentalizo en trabajar fuerte a diario para que cuando me toque jugar estar lo más cerca del cien por ciento, como si estuviera jugando diario”, comentó.

Las rachas generalmente sacan de sus casillas hasta a los peloteros más mentalmente preparados. A Hernández no pareció afectarle en lo más mínimo.

“Presión no. Nunca pasó por mi cabeza. Lo que pensaba era estar concentrado, disfrutar el tiempo de juego por el que estaba pasando y enfocarme en cada turno para ayudar al equipo. Estábamos pasando por una mala racha, se estaba batallando para ganar y no estábamos generando carreras. Más que presión, era concentrarme en cada situación que se me presentaba para ayudar. Gracias a Dios las estaba produciendo cuando el equipo las necesitaba pero con presión nunca he jugado”, comentó.

El paso inestable de los Leones siguió y la racha de Hernández finalizó también. El domingo 26 de mayo, jugando en el Parque Kukulcán ante los Toros de Tijuana, se fue en blanco en cuatro turnos y quedó en 23 juegos la cadena por la que sus amigos y los aficionados al béisbol le celebraron ayer.

Durante esa cadena, en que bateó 48 imparables en 104 turnos y produjo 23 carreras, Hernández jugó donde fue requerido por el mánager Luis Carlos Rivera: tercera base, segunda y en las paradas cortas.

Reiteró ayer lo que varias veces repitió el año pasado en la racha de imparables: “Quería jugar donde sea, y había que estar listo”.

Sin embargo, luego fue relegado al banco ante la recuperación de Ibarra. Volvió a ser el “utility.” Nada de eso le bajó el ímpetu por prepararse para cuando lo necesitaran en el campo.

“Uno es profesional y si por órdenes del mánager o dueños no me ponían a jugar, soy profesional y entiendo las decisiones. Me dolió dejar de jugar por la gran temporada que estaba teniendo, pero son decisiones y sé respetarlas. Mi trabajo es estar listo y estar al cien cuando se me necesite”, comentó el beisbolista mexicano.

Y jugar para los Leones fue algo que igual ha ayudado a Héctor Hernández.

“Es una organización la cual se debe de respetar y tomar con mucha responsabilidad y amor, portar la camiseta por la afición, la ciudad y lo que significa para Yucatán y su equipo. Como jugador te tienes que comprometer a entregarte cada vez que te toque jugar. Y estoy muy contento de jugar en Mérida. me gustaría jugar el resto de mi carrera ahí para los Leones, si Dios lo permite”.— GASPAR SILVEIRA M.

Récord Hernández

Apodado “La Vieja”, fue uno de los pilares de los Leones de Yucatán cuando peor estaban durante la temporada pasada.

¿Quién es?

Héctor Hernández, jugador de cuadro nacido en Cosamaloapan, Veracruz, el 21 de enero de 1983, vivió en 2019 la racha de partidos bateando de hit más larga en la historia de los Leones. Batea a la zurda y tira a la derecha, lo que lo hacen un jugador versátil.

El gran paso

El 30 de abril, jugando en el Estadio “Domingo Santana” de León, comenzó una cadena de 23 juegos con al menos un imparable, que fue detenida el 26 de mayo en el Parque Kukulcán, ante los Toros de Tijuana. En el primer choque se fue de 4-2 con tres producidas; en el último, se fue en blanco en cuatro viajes.

Cifras

Durante la racha de 23 encuentros tomó 104 turnos legales y conectó 42 hits (porcentaje de .403 en ese lapso) con dos jonrones y 23 carreras impulsadas.

La cita

Nunca sentí presión por la racha. Estaba concentrado en ayudar al equipo porque estábamos en una mala racha. Lo único que quería era ayudar al club a salir adelante