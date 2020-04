Recuerdos con gran respeto

Garnett habla de Kobe Bryant y el Salón de la Fama

Kevin Garnett encontró siempre que Seattle era una aduana difícil para sus adversarios. Disputó 27 partidos en esa ciudad durante su carrera en la NBA y solo ganó ocho veces.

El pivote recuerda esos días con respeto.

Esta semana, en una extensa entrevista, Garnett habló de varios temas, incluyendo el anuncio surgido el fin de semana, de que oficialmente será integrante del Salón de la Fama como miembro de la generación de 2020. Hizo también referencia a su relación con Kobe Bryant, elegido también como nuevo miembro del recinto, a un par de meses de su deceso.

Y habló además de la pandemia de coronavirus y de sus planes para los próximos cinco a diez años.

Pero también hubo una sorpresa: Garnett reveló una profunda afinidad con Seattle y llegó a decir que le gustaría ver a la NBA de vuelta en esa ciudad.

“Si tengo un sueño, diría que quisiera poder comprar a los SuperSonics de Seattle y reactivar la zona noroeste en la costa del Pacífico”, dijo Garnett. “Seattle fue enorme para la liga. Me encantaría hacer eso. Si hubiera algo que pudiera hacer mañana, eso haría”.

En estos días es común que Garnett piensa en grande.

La semana pasada, se enteró de que sería elegido oficialmente al Salón de la Fama junto a Bryant, Tim Duncan y Tamika Catchings.

Reconoció que aún disfruta al recordar sus enfrentamientos ante ellos

“Me gusta pensar que el acero afila el acero y que los tres nos empujamos mutuamente para ser lo mejor que podíamos”, agregó Garnett.

La noticia llegó en un momento en el que la pandemia de coronavirus eclipsa todo lo demás. Garnett ha limitado la cantidad de noticias que recibe, asegurando que mucho de lo que observa lo “asusta”.

“Seré honesto, solo me estoy alimentando de cosas que me mantienen estimulado y me ejercito mucho”, dijo. “Debería tener la capacidad de correr un maratón cuando esto termine... me he desconectado de toda esta bestia. Me estoy alimentando de libros y documentales”.

Son distracciones necesarias en un año difícil.

“No lo voy a afrontar, desde que murió Kobe, ha sido como si el año estuviera de cabeza. El 2020 ha sido (terrible)”, dijo Garnett.

