Recuerdos y arte para paliar el ayuno taurino

No se ve cercano el día del retorno del toro al ruedo

Amigos aficionados…

Se viene, en todos los sentidos, una muy dura cuesta de enero. Ni se diga en lo referente a la fiesta brava.

Cuando llegamos a mitad del año pasado, obligadamente, pero serenos, pensamos en que lo que seguía del calendario estaba llamado a cancelarse. Y con esa mentalidad, las proyecciones se pusieron en el esperanzador inicio de 2021. Todo mundo pensaba: iniciando el siguiente año será todo mejor. Pero no pinta nada bien el que hoy corremos su séptimo día. Para nada.

Aquí y allá, todo se ve en un panorama que va más allá de nubarrones de tormenta. Y si somos sensatos, este cielo grisáceo que vemos ahora, sistemáticamente será en un negro de aquí a no sabemos cuándo. Cancelados los famosos Carnavales en los altos de Jalisco (Autlán, Jalostotitlán, por mencionar a algunos), la Plaza México está en una zona de semáforo rojo, y la Mérida, en uno de color naranja. España, anunciando algunas esperanzadoras tardes, pasa por aguda crisis sanitaria pues el Covid está más presente que nunca, como aquí, solo que no lo queremos ver los yucatecos. No tendremos corrida de aniversario en el coso de Reforma (se cumplen 92 años el 27 de enero), cuando había tenue ilusión de que en esa fecha emblemática podrían volver los toros.

Bueno, de lo malo, que es la suspensión, debemos aprender. Y, créanlo, es correcta la apreciación de quienes piden aguardar la llegada de mejores tiempos.

En el terreno local, me topo con dos datos descomunales del libro “La Fiesta No Manifiesta”, que Tauromaquia Mexicana editó hablando del monstruo en que se ha convertido esto del toro los tres estados de la Península: un recuento que hace a sus actividades en 2019 arrojan que en ese año se realizaron entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán ni más ni menos que 2,162 festejos (a razón de 127, 387 y 1,648, en ese orden). En una de las interesantes gráficas que presenta el volumen, sale a relucir que el, sumatorio de los costos que se generan en cuanto a la organización de ese total enorme, llega a la escandalosa cifra de 407 millones, 603,440 pesos, tomando como parámetros precios promedios de todo lo que gira en ese sentido. Millones de pesos, miles de empleos, centenares de promesas.

Así que, ¿tenemos idea de cuánto representa la Fiesta en la Península? ¿Cuánto se está dejando de ganar, de invertir, y cuánta gente debe estar sufriendo por la falta de los festejos?

Bueno, en otros temas, tocaremos dos más amenos.

Primero… Nos comparte Eduardo Puerto López un trabajo artístico que realizó el joven pintor Andrey Soberanis, aficionado a las artes plásticas, quien sobre el cráneo de una vaca de la ganadería de San Salvador plasmó varios dibujos alusivos a la fiesta brava. Se trata de un conjunto de ideas que adornan igual un par de hombreras de un vestido azul cielo y oro que perteneció al fallecido Emilio Loret de Mola Díaz y que al parecer usó Luis Procuna en 1943 (de acuerdo con un grabado en una de ellas). El trabajo artístico será expuesto en el Rincón Taurino “Burladero de Sin Sin”.

Y la otra... recordar un acontecimiento grande entre los más grandes que se han vivido recientemente en la tauromaquia: el 7 de enero de 2007 Rodolfo Rodríguez “El Pana” fue a despedirse de la afición de la Plaza México. Y la Diosa Fortuna le regaló en el sorteo un toro de bandera, “Rey Mago”, para bordar histórica faena. Jadeada, celebrada y reconocida, la obra del “Brujo de Apizaco” fue un parteaguas en su carrera.

Todo mundo sabía que iba a su adiós de los ruedos. Y terminó, gracias a esa corrida, con una retahíla de festejos firmados en una reconstrucción de su carrera taurina. El torero de la coleta natural, físicamente dañado por las cornadas que le pegaron el alcoholismo y la soledad, llegó en una calandria fumando un puro e hizo el paseíllo con su colorido sarape. Pero no se fue así: lo llevaron en hombros a su hotel en Insurgentes. Y de allí en adelante, otra historia.

La pregunta del día: ¿De qué ganadería fue el toro “Rey Mago” lidiado por “El Pana” en su corrida memorable en la México el 7 de enero de 2007?