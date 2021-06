Red Bull reconoce error que dejó fuera al "Checo" Pérez

MÉXICO.- Los 4.8 segundos que tardó el equipo Red Bull en la primera parada en boxes del mexicano Sergio "Checo" Pérez fue el factor que lo dejó fuera del podio.

El tapatío, cuarto en el Gran Premio de Estiria, analizó que ese tiempo mermó su desempeño, al considerar que se terminó muy cerca de rebasar al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

"El compuesto más blando fue peor de lo esperado, al final, siento, tuvimos todo muy bien posicionado, pero tuvimos una mala parada, que nos perjudicó y perdimos la posición con Bottas… creo que nos quedamos a media vuelta", dijo Checo a los medios en el Red Bull Ring.

¡Somos un equipo muy unido! Ganamos y perdemos juntos siempre...

¡Hoy fallamos en la parada, pero regresaremos más fuertes en 7 días! #styriangp

We’re a very united team! We always win and lose together.

We had a bad pit stop, but we’ll be back stronger in 7 days!#nevergiveup pic.twitter.com/l4JqudjEQc