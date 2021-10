Regresa a Nueva Inglaterra

Tom Brady y los Bucaneros visitan hoy a los “Pats”

El éxito que compartieron fue inigualable. Su divorcio, inexplicable. El reencuentro, inevitable.

Tom Brady y Bill Belichick escribieron juntos algunos de los capítulos más importantes en la historia de la NFL —seis Super Bowls ganados, 17 títulos divisionales, 219 triunfos en campaña regular y 30 en postemporada— durante sus 20 años en Nueva Inglaterra. Hoy, sin embargo, se verán las caras por primera vez desde lados opuestos del emparrillado.

Brady y los Bucaneros de Tampa Bay (2-1) viajan a Nueva Inglaterra para enfrentarse a Belichick y los Patriotas (1-2) en un duelo anticipado desde que la NFL dio a conocer su calendario en mayo pasado.

No es un partido más. Sin importar lo que digan los protagonistas.

“Estoy entusiasmado de ir a jugar fútbol americano y tratar de reencontrar el camino de la victoria”, declaró Brady. “Sé que es contra un equipo para el que jugué 20 años y sé que es un equipo de calidad y una gran organización, pero haré todo lo posible por mantenerme como siempre”.

No va a ser sencillo. No con todo lo que hay en juego. No es solo un triunfo más, o el derecho de alardear o tener la vara más alta al momento de decidir quién tuvo mayor peso en la construcción de la dinastía más exitosa en la historia de la liga.

Brady llega al encuentro requiriendo apenas 68 yardas aéreas para anotar su nombre en otro récord, el de más yardas por pase en la historia de la NFL (Drew Brees, 80,358).

También llega con la posibilidad de convertirse en el cuarto quarterback con una victoria ante 32 franquicias distintas.

A fin de cuentas, Brady sabe a lo que se enfrenta. Y Belichick sabe que Brady lo sabe.

“Sin duda Tom tiene un conocimiento íntimo de todo lo que hacemos aquí, más que cualquier otro jugador de la liga hasta ahora. Así que estoy seguro que lo usará a su favor”, señaló Belichick. “No creo que nos convenga salir y cambiar todo lo que hemos hecho este año. Lo que necesitamos hacer es seguir haciendo lo que hacemos, y hacerlo mejor”.— AP

No hay favorito

Dos de los cinco equipos con marcha perfecta en la actual temporada se enfrentan hoy.

El SoFi, con candente juego

Después de hoy, inevitablemente los Cardenales de Arizona o los Carneros de Los Ángeles perderán su invicto. Arizona (3-0) busca su mejor inicio desde 2012 de la mano de Kyler Murray.

Los Carneros (3-0), que buscan su segundo inicio de 4-0 en cinco temporadas, demostraron que su marca no es casualidad después de destronar la semana pasada a los Bucaneros.