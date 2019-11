Regresa ansiedad de Brooks

El guardia de las Águilas vuelve a sufrir de náuseas

Brandon Brooks, guardia derecho de las Águilas de Filadelfia, se vio forzado a abandonar el partido del domingo contra los Halcones Marinos de Seattle debido a un padecimiento relacionado con la ansiedad.

Brooks, quien ha sido abierto en relación a lidiar con ansiedad, recurrió ayer a sus redes sociales para discutir lo sucedido.

“Me gustaría charlar sobre lo que sucedió ayer”, escribió. “Me desperté, hice mi rutina típica de vomitar por la mañana. No se quedó allí, como usualmente sucede, pero pensé que se calmaría una vez que llegara al estadio. Sucedió, pero me sentía exhausto. La náusea volvió e intenté aguantar y desapareció durante la primera serie. Las náuseas y vómitos regresaron hasta que salí del campo, e intenté todo para regresar por mis compañeros, pero simplemente no fui capaz de hacerlo”.

“No se equivoquen, no me avergüenza ni apena lo que me pasa a diario. He tenido esto bajo control por un par de años, y tuve un contratiempo ayer. Lo único que me molesta es que cuando mi equipo me necesitaba, no fui capaz de estar allí para ellos. Finalmente, aprecio el apoyo de mis coaches, compañeros y fans. No pasa desapercibido”, agregó.

Padecimiento crónico

Brooks se ha perdido cinco partidos en su carrera como resultado de padecimientos relacionados a la ansiedad. Antes del domingo, sus ausencias más recientes ocurrieron en 2016, cuando se perdió dos encuentros en tres semanas. Fue en ese momento que empezó a buscar la raíz del problema. El dos veces Pro Bowl fue diagnosticado con una condición de ansiedad, y empezó a tomar medidas proactivas, como la visita a un psicólogo.— ESPN