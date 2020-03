Regresaría en playoffs

NBA no tendría tiempo de seguir con la temporada

El entrenador de los Guerreros de Golden State, Steve Kerr, piensa que lo más ideal sería que la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) se reanudara directamente en la fase de postemporada.

Kerr, aseguró que más allá de que la liga regrese en junio o julio, el tiempo ya no da para que se disputen los partidos de campaña regular que faltaban.

“Para nosotros la temporada básicamente ha acabado. Si de alguna manera la liga empezase de nuevo, es bastante improbable que se disputen partidos de liga regular dado que habría un problema de tiempo evidente”, manifestó.

De las 30 escuadras, los Guerreros son la única franquicia que ya no cuenta con posibilidades de avanzar a playoffs, por lo que Kerr aseguró que sería una lástima para todos aquellos equipos que se encontraban en la disputa por uno de los últimos boletos.

“Lo siento por todos esos equipos que estaban en la pelea en mitad del campeonato, en la carrera por los playoffs. Equipos que han puesto todo su empeño en busca de ese objetivo”.

De igual forma, el entrenador aseguró que el objetivo de Golden State era foguear a sus jóvenes elementos para que llegaran con más experiencia de cara al torneo del 2020-2021.

“Para nosotros estaba claro que era un año para tratar de mantenernos sanos y desarrollar a los jóvenes, así que no me preocupa que mis jugadores no vuelvan a jugar”, sentenció.

Golden State fue el último lugar de la Conferencia Oeste con marca de 15 ganados y 50 perdidos, destacando que tuvo una marca de 9-37 en el Chase Center.—NOTIMEX

