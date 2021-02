Renata tiene grandes planes

La tricolor desea terminar el año en el “top cien”

La tenista Renata Zarazúa, quien en marzo jugará en el Abierto de Zapopan, señaló que su meta en 2021 será estar en el “top cien” de la lista de la WTA.

Actualmente, la deportista ocupa el lugar 141 arriba de la canadiense Eugene Bouchard, quien también estará presente en Zapopan.

“En este momento es cuando más cerca me siento de entrar al ‘top cien’. Creo que hace unos años a lo mejor quizá lo estaba, porque estaba en el 200 y algo, pero a lo mejor no me sentía preparada mentalmente o lista para afrontar eso”, confió la joven, en rueda de prensa para promover su participación en el Abierto de Zapopan.

El Abierto se jugará del 8 al 13 de marzo en el Centro Panamericano de Tenis, y además de Renata y Eugene Bouchard, también competirán Sloane Stephens, número 41 en la lista de la WTA, a quien la mexicana eliminó el año pasado en el Abierto de Acapulco.

En el encuentro con los medios, la joven deportista compartió que jugar con varias “top cien”, incluyendo a Elina Esvitolina en Roland Garros, le ha demostrado que son pocos los detalles que tiene que mejorar.

“Esa experiencia de jugar con esas jugadoras, el darme cuenta del nivel, la velocidad de la bola y físicamente cómo están, me ha hecho creer más que lo puedo lograr. Ahorita se escucha fácil porque estoy a 40, 45 lugares, pero no puedo confiar y decir: me relajo, sino al contrario”.

Añadió que en este momento se siente un poco más arriba gracias a su equipo, comenzando por su hermano Patricio Zarazúa, quien es su entrenador.

Sobre el Abierto de Zapopan, donde ha llegado a cuartos de final, reconoció que significa mucho pues, aunque no nació en Jalisco, creció allí, además de que es un reto para superar los cuartos de final.

“Un tenista siempre se acuerda de sus inicios. El volver aquí me trae buenos recuerdos, sentimientos, emociones. Hace años me fue bien, gané partidos (…) Me siento en mi casa, la gente me trata bien aquí”.

Renata también ha dejado su huella en las canchas de la Copa Mundial Yucatán, pues fue finalista en la edición 2013.— IVÁN CANUL EK

23 años tiene la tenista mexicana Renata Zarazúa, que va en buen momento.